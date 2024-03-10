Fenerbahçe'nin Pendikspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler

Fenerbahçe; Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda kadroda sürpriz tercihler yaptı.

Çağlar Söyüncü'nün yokluğunda Djiku'yu da oynatmayan İsmail Kartal, Serdar Aziz'e görev verirken, sağ bekte de Mert Müldür'ü oynattı.

Cezalı İsmail Yüksek'in yerine de Rade Krunic şans buldu.

Szymanski de kulübeye çekildi Mert Hakan ilk 11'e monte edildi.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şöyle:

Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, Fred, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko.

Pendikspor ilk 11'i şöyle:

Erdem, Nuno, Welinton, Murat Akça, Serkan, Badou, Gökcan, Lusamba, Halil, Thiam, Umut