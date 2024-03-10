Fenerbahçe Pendikspor maçında tehlike dolu anlar

Fenerbahçe Galatasaray'ın kazandığı ve puan farkını 5'e yükselttiği haftada Pendikspor karşısında kazanmak istiyor.

Sarı Lacivertli taraftarlar da tribünlerde takımlarını büyük destek veriyor.

Karşılaşmanın başında Fenerbahçe tribünlerindeki tehlike dolu anlar kameralara yansıdı.

Sarı Lacivertli bir tribün liderinin tribüne tezahürat yaptırırken demir korkuluklara çıktığı anlar dikkat çekti.

İSMAİL KARTAL MAÇ ÖNCESİ HEDEFİ GÖSTERDİ

İsmail Kartal Pendik maçı öncesi kazanmak istediklerini söyleyerek, "Eski kulüp başkanlarımızdan Tahsin Kaya'nın vefatından dolayı yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bu maça sadece 1 gün hazırlanabildik.

Bu maça en iyi oyuncularımı hazırlamaya çalıştım. Kazanmak zorundayız çünkü rakibimiz kazandı. Taraftarlarımızı mutlu ederek 3 puan almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.