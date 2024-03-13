Sedat Şahin'in soyunma odası videosu gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Sedat Şahin'in soyunma odası videosu gündem oldu
"Şahinler" çetesinin lideri Sedat Şahin Süper Amatör Lig'deki Tekkeköyspor maçı öncesi 1930 Bafraspor soyunma odasını ziyaret etti.

Şahin’i karşılarında gören futbolcular hep bir ağızdan galibiyet sözü verdi.

Anacak karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Video sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

“Şahinler” çetesi lideri Sedat Şahin, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında, “Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme”, “Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi İle Yağma” ve “Kasten Öldürme) suçlarından tutukluydu.

Ancak 2023 yılının Temmuz ayında ani bir kararla İzmir Buca Cezaevi'nden tahliye edildi.

İLGİNÇ ZİYARET

Şahin cezaevinden çıkar çıkmaz MHP lideri Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti.

Bu ziyarete MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da eşlik etti.

Ziyareti Twitter hesabından paylaşan Semih Yalçın, “Sedat Şahin kardeşimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti” dedi.

Şahin’in tahliyesi o dönem ülke gündemine oturmuştu.

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