Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi

Pendik'te devrilen hafriyat kamyonundaki toprak alt yolda ilerleyen otomobilin üzerine döküldü

Pendik’te hafriyat kamyonu devrildi

Kaza saat 09.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

AA’nın haberine göre, Muhammet Halaf, hafriyat kamyonuyla viraja hızlı girdi. Devrilen kamyondaki toprak alt caddede ilerleyen İsmail Akçadağ yönetimindeki otomobilin üzerine döküldü.

Devrilen kamyondan caddeye mazot da aktı. Yolun kapanması nedeniyle araçlar kaldırımdan ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü Muhammet Halaf ve yanında bulunan Ahmet Selim çevrede bulunanlar ve polis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören sürücü Murat Tan, "Araç virajı alamadı çok hızlıydı. Hızlı olunca da araç devrildi. Sağda ben vardım aracımı kurtardım ama beyaz bir araç vardı üzerine toprak döküldü" dedi.

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