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Motokuryelere meydan dayağı! Tekmeli yumruklu saldırı

Pendik’te, bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında kavga çıktı. Motokuryelerin tekme ve yumruklu saldırıya uğradığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 15:02
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Pendik'te motokuryeler ile mağaza çalışanları arasında tekmeli yumruklu kavga. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Motokuryelere meydan dayağı! Tekmeli yumruklu saldırı
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Olay, cumartesi akşam saatlerinde Pendik Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir fast food mağazasından sipariş almak için gelen motokurye ile mağaza yöneticisi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olaya diğer mağaza çalışanları ve motokuryelerin de karışmasıyla kavga büyüdü. İki motokuryenin tekme ve yumruklarla darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir kişi elindeki kaskı motokuryenin kafasına fırlatırken, bir motokuryenin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü. Yaşananların ardından olay yerine gelen onlarca motokurye saldırıyı protesto etmek için toplandı.

(Kaynak: DHA)

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