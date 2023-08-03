Pendik’te servis minibüsü alev alev yandı

DHA'nın haberine göre; Minibüs şoförü ve vatandaşların müdahalesine rağmen söndürülemeyen minibüs, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, minibüs hurdaya döndü.

Motorundan duman çıktı

Yangın, saat 17.30 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi, Gülhane Caddesi’nde meydana geldi. 34 LOD 956 plakalı servis minibüsünün motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför, aracını hemen yol kenarına park etti ve araçtan uzaklaştı.

Alevler minibüsü sardı

Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpüyle minibüse müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsün tamamını kapladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Minibüs kullanılamaz hale geldi

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı ancak minibüs tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Yangına müdahale eden vatandaşlardan Arif Görel, “Abimle dükkanda çalışıyorduk. Birisi geldi yangın tüpü sordu, biz yangın tüpü ile müdahale ettik ama söndüremedik. Alevler yükseldi baya büyük yangın oldu. Çok şükür kimse yaralanmadı. İtfaiye ekipleri söndürdü” dedi.