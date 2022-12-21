21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pendik’te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Pendik’te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

İstanbul Pendik’te bir otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada seyir halinde olan kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:45
Takip Et

Pendik’te trafik kazası: 1 yaralı

Pendik’te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
+
Aa
-

İstanbul Pendik’te sürücüsünün kavşaktan dönüş yapmak istediği otomobil, seyir halinde olan kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobilin kadın sürücüsü hafif yaranırken olay yerine gelen akrabası, şoka giren yaralı sürücüyü teselli etti.

Kaza, Pendik'te Kurnaköy Kavşağında Şile İstikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 EBD 91 plakalı Toyota markalı Ş.A yönetimindeki otomobil, kavşaktan dönüş yaptığı sırada seyir halinde olan S.S. hakimiyetindeki kamyonet ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ş.A hafif yaralanırken, diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen yaralının akrabası şoka giren yaralı kadın sürücüyü teselli etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücü Ş.A.’yı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle jandarma ekipleri çalışma başlattı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿2 fabrikaya milyonluk ceza 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Güvercini başını koparıp öldürdü, 'para cezası' aldı 
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Cinayet anı kamerada
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
﻿Antalya'daki kaçakçılık ve organize suç operasyonu: 13 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.