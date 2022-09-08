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Geçim derdine düşen ünlü karikatürist Serkan Yılmaz badanacı oldu

Türkiye'nin en önemli mizah dergilerinde uzun yıllar boyunca karikatüristlik yapan Serkan Yılmaz, baba mesleği olan badanacılığa başladı. 'alnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler. Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 11:57
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:08
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Yılmaz yıllar boyunca karikatürleriyle girdiği okurlarının evlerine bugünlerde boya ve fırçalarla giriyor.

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İnternet dizisi karakterinin söylediği 'yalnızca cesurların işidir badana yapmak' repliğinden cesaret bulduğunu ifade eden Yılmaz, "Tabi bunu seçmemin en önemli faktörü ekonomik sebepler.

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Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil" dedi.

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Penguen Dergisi'ndeki 'Dudullu Postası' köşesiyle bilinen, karikatürist Serkan Yılmaz, pandemi döneminde çalışamadığı için ekonomik sıkıntılar yaşadı.

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Yılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı.

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Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor.

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Yılmaz, biriken borçlarını ödemek için, baba mesleği olan boya badana yapmaya başladı.

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Yaklaşık bir aydır okurlarının evlerinde boya-badana yapan ünlü karikatürist, duvarları boyarken bir yandan da onlarla sohbet ediyor.

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DİZİ REPLİĞİNDEN ETKİLENDİ BADANACILIĞA BAŞLADI

Pandemi döneminde sanatçıların çok zor zamanlar geçirdiğini belirten Serkan Yılmaz, "Boya işine girmem izlediğim bir dizide badanacı karakterinin 'Yalnızca cesurların işidir badana yapmak' sözünden etkilenerek başladı.

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Bob Ross 'Yalnızca cesurlar resim yapabilir' der, fırça efektleriyle, ağaçları bulutları oluştururken rahat olun der.

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Badanacılığa canım istediği için girdim. Bu işi yaptığım için bedenen de çok iyi hissediyorum kendimi. Akşama kadar çok çalıştığım için vücudum mutluluk hormonu salgıladı" dedi.

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"BADANACILIK BENİ GEÇİNDİRİYOR"

Yılmaz karikatür dünyasının internete geçtiğini, sarı sayfa devrinin bittiğini belirterek, "Karikatürün biteceğini düşünmüyorum, yine birisi çizer ve internetten yayınlamaya başlar.

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İnternetten takipçi kasıp sponsor bulmak istemedim ve badanacılık yapıp paramı almak istedim. Tabii bunu seçmemin en önemli nedeni ekonomik sebeplerdi.

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Karikatür son dönemde geçinmek için iyi bir yol değil. Her zaman, karikatüristliğin yanında mutlaka bir 'B' planınız olsun derlerdi. Sanat işi tam güven vermez, ne zaman biteceğini bilemezsiniz.

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Çok harcamaları olan bir insan değilim, badanacılık beni geçindiriyor. Okurların evlerini boyamak çok güzel. Zanaat kısmını çok seviyorum, sanat kadar güzel bir şey.

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Sanat yapıp, 'işte bu sanat' demek de var, boya yapıp 'güzel' demek de var. Şu an çizim yapmıyorum, aktif olarak boyacılık yapıyorum" dedi.

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