Uykusuz'dan madenci Leman’dan sansür yasası kapağı

Mizah dergisi Leman bu haftaki kapağında ‘Sansür Yasası’nı ele aldı. Kapakta bir vatandaşın internete girmeye çalıştığı ama iki görevlinin ona engel olduğu görüldü.

Aynı zamanda bir görevlinin de vatandaşın gözünü kapadığı resmedildi.

2015 yılında Soma'da 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği facia unutulmamışken, 3 gün önce Amasra'daki maden ocağı patlamasında 41 işçi daha hayatını kaybetti.

Uykusuz'un manşet kapağında ise Soma faciasından ders alarak çözüm bulmak yerine; Amasra'daki facianın ardından iktidar kanadından gelen, vatandaşların isyan ettiği birbirine benzer "fıtrat, kader" açıklamalarına gönderme var.