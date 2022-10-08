Süper Lig hakemi ameliyat oldu

İHA'nın haberine göre; Hakemin ameliyatı; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı bir ameliyat geçiren 31 yaşındaki hakem Yusuf Ziya Gündüz'ün yapılan kontroller sonrasında, öncelikle fizik tedavi egzersizlerine, 2 ay sonra düz koşulara, yaklaşık 6 ay sonra hakemliğe dönmesinin beklendiğini ifade etti.