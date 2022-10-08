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Süper Lig hakemi ameliyat oldu

Sivas’ın tek A klasman Süper lig hakemi olan Yusuf Ziya Gündüz yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde ön çapraz bağ ve menisküs tamiri ameliyatı olduğu bildirildi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 06:24
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Sivas’ın Süper Lig hakemi ameliyat oldu

Süper Lig hakemi ameliyat oldu
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İHA'nın haberine göre; Hakemin ameliyatı; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı bir ameliyat geçiren 31 yaşındaki hakem Yusuf Ziya Gündüz'ün yapılan kontroller sonrasında, öncelikle fizik tedavi egzersizlerine, 2 ay sonra düz koşulara, yaklaşık 6 ay sonra hakemliğe dönmesinin beklendiğini ifade etti.

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Abbas
8.10.2022 09:26
Sayın vekilim, sizin partiden de bu durumu görmeyenler var, ülke yanmış bitmiş kül olmuş, hala 1980 öncesi kafa ile yol alalım diyorlar  
 
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