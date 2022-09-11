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  • AKP'li Mehmet Özhaseki’den bir garip ‘asgari ücret’ karşılaştırması: Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabi

AKP'li Mehmet Özhaseki’den bir garip ‘asgari ücret’ karşılaştırması: Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor

2002 ile bugünün asgari ücretin alım gücünü değerlendiren AKP’li Mehmet Özhaseki, "Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ekmek 1 lirayken alınamıyordu. Ama bugün 5 lira ile çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli" dedi.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 06:06
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AKP'li Mehmet Özhaseki’den bir garip ‘asgari ücret’ karşılaştırması: Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor

AKP'li Mehmet Özhaseki’den bir garip ‘asgari ücret’ karşılaştırması: Ekmek 1 lira iken alınamıyordu bugün 5 lira alınabiliyor
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de hayat pahalılığına rağmen insanların alım gücünün arttığını iddia etti. 

Katıldığı bir televizyon programında 2002 ile bugünün asgari ücretin alım gücünü değerlendiren AKP’li Özhaseki, şöyle konuştu:

"Enflasyon biraz yüksek olabilir. Ben şahsi düşüncemi söyleyeyim, Ekmek 1 lira alamıyorsunuz. Ama bugün 5 lira çok rahat alabiliyorsunuz. Burada insanların alım gücünün arttırılması kıymetli. 2002’deki asgari ücretle ne alınabiliyordu, bugün ne alınabiliyor? Kaç kilo et alınıyordu, kaç kilo süt alınıyordu, kaç yumurta alınıyordu, kaç litre benzin alınıyordu, şimdi ne kadar alınabiliyor. Bugün üç misli, dört misli daha fazla alınabilir hale geldi.

“BU BİR TERCİHTİ VE BU TERCİHTE KULLANILDI”

İnsanların alım gücü artsın diye. Fındığın fiyatının arttırılması, çayın fiyatının arttırılması, üzümün fiyatının arttırması, çiftçiye destek verilmesi, emekliye verilmesi, memura verilmesi boşuna değil, alım gücünün arttırmasına yönelik atraksiyonlar bunlar ve hayat pahalanmış olabilir, ama insanların alım gücü de arttı. Bunu da görmek lazım.

Bu bir tercihti ve bu tercih kullanıldı. Ben de doğru bir tercih olduğuna inanıyorum. Müthiş şekilde de zaten ihracat artıyor.

250 milyar doları yakalayan bir ihracattayız. 30 küsur milyar dolarlardan 250 milyar dolar ihracatı yakalayan bir ülke konumumdayız."

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Tomarzalı
11.09.2022 06:49
Geçen sene Maaş 3200 TL alıyordum çok güzel geçiniyordum hayli hayli para artıyordu Bu sene 6000 TL alıyorum para kalmıyor bu nasıl oluyor da 20 sene öncekiyle şimdiki zamanı karşılaştırıyor  
 
Maydonoz
11.09.2022 06:21
Bos bos konusuyor insanlarda alim Gücü kaldimi  
 
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