﻿Pentagon Çin casus balonunu neden vurulmadığını açıkladı

Beyaz Saray ABD hava sahasındaki Çin casus balonuyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, '' Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez.'' denildi.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Çin’a ait ABD hava sahasında uçan balonun, Pekin’in iddiasının aksine manevra kabiliyetine sahip bir gözetleme balonu olduğunu ve yön değiştirdiğini söyledi.

Pentagon'u tatmin etmedi

Çin’in ABD hava sahasında tespit edilen yüksek irtifalı balonunun bir meteoroloji balonu olduğu ve hava koşullarından dolayı sürüklendiği açıklaması Pentagon’u tatmin etmedi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryder, “Çin’in açıklamasının farkındayız ancak bunun bir gözetleme balonu olduğunu biliyoruz.” dedi.

Ryder, balonun 60 bin fit irtifada ABD’nin iç kesimleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve ABD Hava Savunma Komutanlığının (NORAD) balonu izlemeye devam ettiğini söyledi.

Balonun herhangi bir fiziksel tehdit teşkil etmediğini anlatan Tuğgeneral Ryder, balonun manevra kabiliyetine sahip olduğunu ifade etti.

Muhabirin balonunun manevra kabiliyetine sahip olmasının sürüklenmediği anlamına gelip gelmediği sorusuna Ryder, “Balon manevra kabiliyetine sahip ve ABD hava sahasını ihlal etti. Biz de bunu Çin’e ilettik.” yanıtını verdi.

ABD ordusu takip etti

Muhabirin balonun ABD hava sahasına girmesinin ardından yön değiştirip değiştirmediği sorusuna yanıt veren Ryder, yönünü değiştirmesiyle birlikte Amerikan ordusunun balonu takip etmeye başladığını söyledi.

Neden vurulmadı?

Ryder, balonun neden vurulmadığı sorularına ise balonun bu aşamada herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve vurulması durumunda neden olacağı hasarlardan dolayı henüz vurulmadığı ancak vurulmasının bir seçenek olduğu ve değerlendirmenin devam ettiği yanıtını verdi.

Pentagon, dün ABD hava sahasında Çin'e ait bir yüksek irtifalı gözetleme balonu tespit ettiklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek hafta yapılması planlanan Pekin ziyaretini ertelemişti.