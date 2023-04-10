Pentagon’dan sızan belgelerde ortaya çıktı: İsrail’e Türkiye formülü

Pentagon’a ait gizli belge ve planların sızdırılması sonrasında kriz büyüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait yazışmaların sızmasından sonra ABD medyası dikkat çekici detayları ortaya çıkardı.

ABD Savunma Bakanlığı’na ait belgeler sızdırılmış, belgelerde Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Pentagon’un olası hamleleri ve planları mercek altına alınmıştı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından NBC News, sızan gizli belgelerin 50’den fazlasının ele geçirildiğini ve “Çok Gizli” (Top Secret) ibaresiyle tutulduğunu duyurdu. Belgelerde ABD’nin Güney Kore ve İsrail gibi müttefikleri üzerinde yaptıkları casusluk faaliyetleri ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gizli değerlendirme ve analizlerin de yer aldığı kaydedildi.

Belgelerin ilk olarak Mart ayında sızdığı belirtilirken ABD’li yetkililer sızıntının kaynağı ile ilgili incelemelere devam ettiklerini duyurdu. Veri ve belge sızıntısının 2013’te Ulusal Güvenlik Ajansı’nda görevli Edward Snowden’ın yaptığı sızıntının çok daha küçük çaplısı olduğuna da vurgu yapıldı.

“ABD BASKISI ALTINDAKİ TÜRKİYE MODELİ OLABİLİR”

Fakat belgelerden birinde Türkiye ile ilgili dikkat çekici bir detay öne sürüldü. NBC News’ün ele geçirdiği 28 Şubat tarihli belgede İsrail’in Ukrayna’ya “ölümcül yardım” göndermek için olası senaryoların mercek altına alındığı kaydedildi. İsrail’in Kiev ve Moskova arasında bir denge politikası izlediğine dikkat çekilirken “Gizli” ibareli belgede İsrail’in Ukrayna’ya Javelin ya da benzeri bir füze sistemi göndermesinin gündeme geldiği belirtildi.

Belgede, “İsrail’in yapabileceği en olası senaryo ABD baskısı altındaki Türkiye modeli olabilir” denildi. Belgede, “Ankara’nın yaptığı gibi İsrail de ölümcül savunma sistemi satabilir ya da üçüncü parti kuruluşlar aracılığıyla silah sağlayabilir. Bu sırada da açıkça barış yapılması çağrısında bulunabilir ve arabuluculuk çabaları önerebilir” ifadesinin kullanıldığı aktarıldı.