İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Saldırı sığınakları açıldı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerden sonra abluka altındaki Gazze’ye saldırı başlattı.

AA’nın aktardığına göre; İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

Bölgedeki bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE SAVAŞ UÇAKLARININ YOĞUN SESİ DUYULMAYA BAŞLANDI

Öte yandan Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait savaş uçaklarının sesi yoğun bir şekilde duyulmaya başlandı.

İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırısını takip etmek için başkent Beyrut'tan gelen birçok gazeteci, güneydeki Sur kentinin El-Kalayla beldesinde civarında beklemeye devam ediyor.

SALDIRI SIĞINAKLARI AÇILDI

İsrail’de Lübnan sınırına yakın bölgeleri ile merkez ve Gazze Şeridi çevresindeki saldırı sığınaklarının da açılacağı belirtildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı açıklamada, "İsrail'in güvenliğini sağlamak için tüm düzeylerde harekete geçeceğini" belirtti.

ABD'DEN DE "SINIRDAN UZAK DURUN" UYARISI

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği'nin personeline Lübnan sınırı çevresinden uzak durmaları uyarısı gönderdiği aktarıldı.

Aynı şekilde, İsrail ordusunun istihbarat ve savaş rolündeki askerlerine üstlerine teslim olmaya hazır olmaları talimatı verildiği paylaşıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.