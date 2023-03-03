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Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda art arda dünya rekorunun kırıldığı kadınlar pentatlonda Belçikalı Nafissatou Thiam, altın madalyanın sahibi oldu.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 23:55
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Pentatlonda dünya rekoru

Dünya rekoru Ataköy'de kırıldı
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Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada kadınlar pentatlonda 800 metre yarışının ardından madalyalar sahiplerini buldu.
2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altın madalyalı ismi Thiam, İstanbul'da 5055 puanla dünya rekoru kırdı ve podyumun zirvesine çıktı.
28 yaşındaki sporcu, 2017 Londra ve 2022 Eugene'deki dünya şampiyonluklarına, 2017 Belgrad ve 2021 Torun'un ardından İstanbul'da üçüncü Avrupa salon şampiyonluğunu ekledi.
Bu disiplinde Polonyalı Adrianna Sulek 5014 puanla gümüş, Belçikalı Noor Vidts de 4823 puanla bronz madalyaya uzandı.
Bu arada yarışta art arda iki dünya rekoru kırıldı. 800 metre yarışını ilk sırada bitiren Sulek, kadınlar pentatlonda dünya rekorunu kırdı. Bitiş çizgisine 4. sırada ulaşan Thiam ise elde ettiği dereceyle dünya rekorunu ele geçirdi.

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