Pep Guardiola acil olarak ameliyat edildi. Manchester City'nin başına geçecek isim açıklandı

Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola'nın Barselona'da acil olarak ameliyat edildiğini ve operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı. Milli aradan sonra takımın başına geri dönecek olan Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo takımın başında bulunacak.

Pep Guardiola acil olarak ameliyat edildi. Manchester City'nin başına geçecek isim açıklandı

Premier Lig’de son şampiyon Manchester City takımın teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiğini ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 Eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

"RUTİN BİR AMELİYATA ALINDI"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı" ifadeleri kullanıldı.

"OPERASYONU BAŞARILI GEÇTİ"
52 yaşındaki İspanyol teknik direktörün son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasyonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek" denildi.

YERİNE YARDIMCISI GÖREV ALACAK
Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı açıkladı.

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