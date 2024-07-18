Tilkiyi makarnayla besledi sosyal medyada gündem oldu

Kastamonu'da bir vatandaş, evinin önüne gelen tilkiyi beslerken renkli anlar yaşandı. Tilkiyi makarna ile besleyen vatandaşın, “Bu akşam tavuk yok, makarna ile idare edeceksin” sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenleri gülümsetti.

Olay, Kastamonu'nun sakin bir mahallesinde meydana geldi. Evinin önüne sık sık gelen tilkiyi besleyen vatandaş, bu sefer tavuk yerine makarna ile misafirini ağırlamaya karar verdi. Tilki, makarnayı büyük bir iştahla yerken, bu anlar kameraya kaydedildi. Vatandaşın tilkiye hitaben söylediği sözler, videoya ayrı bir renk kattı.