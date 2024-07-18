Tilkiyi makarnayla besledi sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: İHA
Tilkiyi makarnayla besledi sosyal medyada gündem oldu

Kastamonu’da evinin önüne gelen tilkiyi makarna ile besleyen vatandaşın, “Bu akşam tavuk yok, makarna ile idare edeceksin" sözleri izleyenleri gülümsetti.

Kastamonu'da bir vatandaş, evinin önüne gelen tilkiyi beslerken renkli anlar yaşandı. Tilkiyi makarna ile besleyen vatandaşın, “Bu akşam tavuk yok, makarna ile idare edeceksin” sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü ve izleyenleri gülümsetti.

Olay, Kastamonu'nun sakin bir mahallesinde meydana geldi. Evinin önüne sık sık gelen tilkiyi besleyen vatandaş, bu sefer tavuk yerine makarna ile misafirini ağırlamaya karar verdi. Tilki, makarnayı büyük bir iştahla yerken, bu anlar kameraya kaydedildi. Vatandaşın tilkiye hitaben söylediği sözler, videoya ayrı bir renk kattı.

Son Haberler
Lüks arabasıyla Finlandiya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçiden pahalılık isyanı Gündem
Lüks arabasıyla Finlandiya’dan Türkiye’ye gelen gurbetçiden pahalılık isyanı
ECB kararı sonrası Avrupa borsalarında son durum açıklandı Ekonomi
ECB kararı sonrası Avrupa borsalarında son durum açıklandı
Balık görünce çıldıran su kaplumbağası görenleri güldürdü Video
Balık görünce çıldıran su kaplumbağası görenleri güldürdü
Aldıkları harabeyi saraya dönüştürdüler Video
Aldıkları harabeyi saraya dönüştürdüler
Termit ne kadar güçlü? Çelik kilidi bile eritiyor Bilim
Termit ne kadar güçlü? Çelik kilidi bile eritiyor
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Spor
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu