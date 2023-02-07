﻿Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Pendik Limanindan PERGAMON SEAWAYS isimli Roro gemisi İskenerun Limanina gitmek icin yardım araçlarını beklemektedir.
Lojistik yardIm yapacak herkese duyuru yapılması hususunda yardımlarınızı bekliyorum.
Bu akşam kalkması bekleniyor.
NOT: Özellikle ağır tonajlı kamyon, iş makinesi, yaşam konteyneri, jeneratör gibi araçların taşınmasında faydalı olacaktır.
Pendik Limanından Kalkacak RO-RO Geminin yetkili kişileri:
Emre tekinalp 05360329834 - 05314998159
Fahriye tuğba kurum 05374760224
Arzu dedebaş 05353082890
Uğur aykut 0532 731 01 91
ahmet yüce 0530 149 46 20
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