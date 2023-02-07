7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor

Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor

Tüm türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Denizciler Pendik'ten dev Roro gemisi'ni yardım için İskenderun'a gönderiyor.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 13:00
Takip Et

Pergamon Seaways gemisi Pendik'te yardımları bekliyor

Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor
+
Aa
-

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Pendik Limanindan PERGAMON SEAWAYS isimli Roro gemisi İskenerun Limanina gitmek icin yardım araçlarını beklemektedir.

Lojistik yardIm yapacak herkese duyuru yapılması hususunda yardımlarınızı bekliyorum.

Bu akşam kalkması bekleniyor.

NOT: Özellikle ağır tonajlı kamyon, iş makinesi, yaşam konteyneri, jeneratör gibi araçların taşınmasında faydalı olacaktır.

Pendik Limanından Kalkacak RO-RO Geminin yetkili kişileri:

Emre tekinalp 05360329834 - 05314998159

Fahriye tuğba kurum 05374760224

Arzu dedebaş 05353082890

Uğur aykut 0532 731 01 91

ahmet yüce 0530 149 46 20

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
1
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿Almanlar ölü sayısını tahmin etti. İnşallah olmaz ama korkunç bir sayı açıkladılar
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
2
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
3
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Naci Görür Herkesin korktuğu büyük tehlikeyi açıkladı
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
4
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Gaziantep Osmaniye otoyolu paramparça oldu. Deprem otoyolları da yıkıp geçti
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
5
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
6
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
7
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Volkan Demirel'den gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet günü geldi sandım
﻿Volkan Demirel'den gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet günü geldi sandım
﻿Volkan Demirel'den gözyaşlarıyla anlattı: Kıyamet günü geldi sandım
﻿Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor
﻿Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor
﻿Dev roro gemisi Pendik’ten İskenderun’a gidecek. Taşınacak yardımlar acil olarak bekleniyor
﻿İstanbul için kar uyarısı
﻿İstanbul için kar uyarısı
﻿İstanbul için kar uyarısı
﻿Gölcük depremi ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılma
﻿Gölcük depremi ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılma
﻿Gölcük depremi ve Düzce depremlerinin toplamından daha uzun bir kırılma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.