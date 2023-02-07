Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ilde yıkıma yol açtı.

12 KATLI REZİDANS ÇÖKTÜ

Depremde Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Kentteki yıkılan yerlerden biri de İnönü Bulvarında bulunan 12 katlı, 250 dairelik Rönesans Rezidans. Vatandaşlar kağıt gibi katlanan binada göçük altında en az 800 kişinin olabileceğini söyledi.

ÇOK SAYIDA BİNA ÇÖKTÜ

Hatay'da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. İnönü Bulvarında bulunan Rönesans Rezidans da deprem nedeniyle yıkıldı.

Enkaz altında 800 kişinin bulunduğu bilgisi geldi.

HENÜZ 3 YIL ÖNCE YAPILMIŞTI

12 katlı, 250 dairelik rezidansta, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı belirtildi. Vatandaşlar göçük altında en az 800 kişinin olabileceğini söyledi. 6.500'lük kiralarıyla, havuzluk rezidansın yeni bir yapı olması da dikkat çekti.

Enkaz altında tanıdıkları olan vatandaşlar sosyal medyada yardım çağrısında bulunuyor.