Perihan Savaş ödülünü alıp kürsüden Bakan Ersoy'a seslendi: Daha özgür sanat, daha özgür sanatçı…

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 59’uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi.

Geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.

Törende, Altın Portakal'da ,1974'te "Bedrana" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanan Perihan Savaş ile 1999'da "Gemide" ve 2006'da "Takva" filmleriyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü alan Erkan Can'a, "Onur Ödülü", Zerrin Tekindor'a da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" verildi.

Ödülünü almak için sahneye çıkan Perihan Savaş, konuşmasının bir bölümünde Bakan Ersoy’a seslendi.

Savaş, “Kültür Bakanı ‘Emekler karşılıksız kalmamalı’ dedi. Bunun için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanatçıların emeklerinin ve telif haklarının bir an önce çıkartılması umuduyla sayın bakan. Daha özgür sanat, daha özgür sanatçı…” ifadelerini kullandı.