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Perihan Savaş kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın taktı! ''Kınayı getir aney''

Oyuncu Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer ile düğün hazırlığı yapan Melis Ketenci, dün akşam kına gecesi düzenledi. Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, gelinine altın taktı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:47
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''Kınayı getir aney'' Perihan Savaş kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın taktı

Perihan Savaş kına gecesinde gelini Melis Ketenci'ye altın taktı! ''Kınayı getir aney''
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Oyuncu Perihan Savaş ile Yılmaz Zafer'in 28 yaşındaki oğlu Savaş Zafer, geçen yıl mayıs ayında Melis Ketenci ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 

Savaş Zafer ile ocak ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Ketenci, dün akşam kına gecesi yaptı. 

Türk örf ve adetlerinin tek tek yerine getirildiği gecede Perihan Savaş, Melis Ketenci'nin eline kına yakıldığı anlarda altın taktı. 

Melis Ketenci, geceden renkli kareleri "Kınayı getir aney" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı. 

Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı düğün ise Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek.

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