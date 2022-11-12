Perihan Savaş'tan torun mesajı. Oğlu ocak ayında nikah masasına oturacak

İyilik dizisi ile ekrana gelen usta oyuncu Perihan Savaş, Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer'i ocak ayında evlendirmeye hazırlanıyor.

Perihan Savaş, "3 tane torunum var. Yakın zamanda oğlumu evlendiriyorum. İnşallah ondan da bir torun bekliyorum."

"Nişan bitti, sıra düğüne geldi. Ocak ayı içerisinde evlenecekler" dedi.

Öte yandan 1995 yılında henüz 39 yaşındayken eşi Yılmaz Zafer'i kaybeden usta sanatçı Perihan Savaş, kaybettiği eşiyle nostaljik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak eşine olan özlemini dile getirdi. Savaş'ın bu özlem dolu paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.