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Perre Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başlıyor

Depremler sonrası ara verilen Perre Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları yeniden başlıyor.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:11
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Perre Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başlıyor

Perre Antik Kenti’nde çalışmalar yeniden başlıyor
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AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlatan, sur duvarları, halen kullanılan çeşmesi ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti'nin turizme katkı sağlaması için çalışmalar başladı.

Bölgede incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine, turizmi canlandırmak üzere harekete geçtiklerini söyledi.

Demircan, Adıyaman'ın turizm alanlarından Nemrut Dağı ve Perre Antik Kenti'nin en çok ziyaretçi alan bölgeler olduğunu anımsatarak, "Gerek Nemrut Dağı gerekse de Perre Antik Kenti gibi önemli turizm bölgelerimiz, çok şükür depreme bağlı hiçbir problemi yok. Biliyorsunuz Koreliler, Japonlar gelmişti bu bölgeye. Şimdi de karavancılar gelmeye başladı. Perre Antik Kenti'nden yeni haberimiz şu, yeni bir ekip oluşturduk. Burada kazıları ne kadar yaparsak, eski tarihi mekanların ortaya çıkması ve güzelleşmesi, kendini ifade etmesi çok daha güzel oluyor." dedi.

Perre Antik Kenti'nin geçen yıl 40 bin ziyaretçi aldığını aktaran Demircan, bu sene 70 bin ila 100 bine misafir ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Adıyaman'da turizmi yeniden canlandırmak istediklerine işaret eden Demircan, şunları kaydetti:
"Perre Antik Kent'te kazılara yeni bir grupla yeni bir heyecanla yeniden başlıyoruz. Hem ziyaretçilerimizi kabul ediyoruz hem de burayı geliştirerek görselini güçlendirecek daha da anlamlı ve değerli kılacak hareketi de başlatmış bulunuyoruz. Adıyaman'ımıza deprem sonrası her alanda olduğu gibi bu alanda da, kazıların ortaya çıkarılması anlamında da üzerimize düşeni yaptığımızın haberini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum."

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