3 Nisan 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Aziz Yıldırım sahaya iniyor. Perşembe günü Kadıköy'e gidecek

Aziz Yıldırım sahaya iniyor. Perşembe günü Kadıköy'e gidecek

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi hedefte. Sarı - Lacivertlilerde "istifa" sesleri yükselirken eski başkan Azizi Yıldırım'la ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:18
Takip Et

Perşembe günü Kadıköy'e gidecek. Aziz Yıldırım sahaya iniyor

Aziz Yıldırım sahaya iniyor. Perşembe günü Kadıköy'e gidecek
+
Aa
-

2021 yılının Haziran ayında bir basın toplantısı düzenleyen eski Başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç’a çok sert tepki göstermiş, “Seni bu taraftarla göndereceğim” demişti.. Aziz Yıldırım aynı toplantıda, “gelecek sezon maçları tribünden izleyeceğim” demişti.

2022-23 sezonunda bugüne kadar eski Başkan Aziz Yıldırım herhangi bir maçı tribünde izlemedi. Ancak alınan yaşanan son Beşiktaş hezimeti canından bezdirdi.

İddialara göre Başkan Yıldırım, Perşembe günü oynanacak Kayserispor maçında kendisiyle beraber yönetim kurulunda görev yapan tüm eski yöneticilerle beraber tribündeki yerini alacak.

Saracoğlu’nda hali hazırda bir locası bulunan Yıldırım’ın maçı bu locadan izlemek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Yıldırım’ın da tribünde olması durumunda Fenerbahçe tribünlerinin Ali Koç için “istifa” tepkilerinin iki dakikadan itibaren başlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: Fotospor

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
2
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
3
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Ekonomist Zelyut dolarda yaşanacakları gün gün açıkladı
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
4
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Sabah kalktıklarında karşı komşu çamaşırları asıyordu... Bu yazıyı okuyunca hayatınız değişecek
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
5
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿Kasap Nusret ''helal olsun'' dedirtti. Verdiği sözü tuttu dekontuna kadar paylaştı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
6
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿AKP sağ olsun gençler de nerede o eski ramazanlar demeye başladı
﻿Malatya'da korkutan deprem
7
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Malatya'da korkutan deprem
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿Tayyip Talha'nın ne kadar oynayamayacağı belli oldu
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿New York borsası karışık seyirle açıldı
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿NATO dışişleri bakanları Brüksel'de toplanıyor
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
﻿Oruç tutan anne adaylarına uzmanından tavsiye
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.