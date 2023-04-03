Aziz Yıldırım sahaya iniyor. Perşembe günü Kadıköy'e gidecek

2021 yılının Haziran ayında bir basın toplantısı düzenleyen eski Başkan Aziz Yıldırım, Ali Koç’a çok sert tepki göstermiş, “Seni bu taraftarla göndereceğim” demişti.. Aziz Yıldırım aynı toplantıda, “gelecek sezon maçları tribünden izleyeceğim” demişti.

2022-23 sezonunda bugüne kadar eski Başkan Aziz Yıldırım herhangi bir maçı tribünde izlemedi. Ancak alınan yaşanan son Beşiktaş hezimeti canından bezdirdi.

İddialara göre Başkan Yıldırım, Perşembe günü oynanacak Kayserispor maçında kendisiyle beraber yönetim kurulunda görev yapan tüm eski yöneticilerle beraber tribündeki yerini alacak.

Saracoğlu’nda hali hazırda bir locası bulunan Yıldırım’ın maçı bu locadan izlemek için hazırlık yaptığı belirtildi.

Yıldırım’ın da tribünde olması durumunda Fenerbahçe tribünlerinin Ali Koç için “istifa” tepkilerinin iki dakikadan itibaren başlayacağı düşünülüyor.

Kaynak: Fotospor