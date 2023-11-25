Perşembespor Çarşambaspor maçı oynanmadan olay oldu. Espriler havada uçuştu

Türk futbol tarihi pazar günü eşi benzeri görülmemiş bir heyecana sahne olacak. BAL 12’nci grubun 7’nci haftasında yarın Ordu temsilcisi Perşembespor ile Samsun ekibi Çarşambaspor mücadele edecek. Haftanın günlerini yansıtan iki takımın adı, futbolseverlerin de ilgisini çekti. Sosyal medyada da iki takımın karşılaşması öncesi esprili paylaşımlara yer verildi. Perşembe gününü uğurlu gün sayanlar maçı, yeşil-beyazlı ekibin kazanacağını yorumlarken, Çarşamba gününü sevenler ise mücadeleden Samsun ekibinin galip ayrılacağı tahmininde bulundu. Bazı futbolseverler ise iki takımın mücadelesinin beraberlik ile sonuçlanacağını paylaştı. ‘Maç günü için ideal çözüm Çarşamba başlasın Perşembe bitsin’, ‘Çarşambaspor'un atakları ve golleri Perşembe'den belli olacak mı?’, ‘Unutulacak dünler var’, ‘Perşembespor viralı’, ‘Perşembespor neden Perşembe oynamıyor’ şeklindeki paylaşımlar ise yüzleri tebessüm ettirdi.

"BİZİM İÇİN ANLAMLI BİR MAÇ"

Perşembespor Antrenörü Hakan Çolak, Çarşambaspor ile tarihte ilk kez karşı karşıya geleceklerini söyledi. Kazanan taraf olmak istediklerini belirten Çolak, “Bizim için anlamlı bir maç. Çarşambaspor lokasyon olarak bizim tarafımızda değil. Samsun bölgesinde amatör liglerinde oynuyordu. Biz de aynı şekilde Ordu bölgesinde oynuyorduk.

"ÇEKİŞMELİ BİR MAÇ OLACAK"

Dolayısı ile BAL’a çıkınca daha çok yöresel oldu. Artık Çarşamba da bizim rakibimiz oldu. Tarihimizde ilk defa Çarşambaspor ile karşılaşacağız. Çarşamba’dan da seyirciler gelecek. İnşallah dostluk havasında bir maç olur. Geçen hafta Çankırı’daydık. Bize tezahürat yapıyorlardı; Perşembe, Çarşamba diyerek. Ben de onlara Cuma’yı bulursak sıkıntı kalmayacak diyerek onlara espri yapmıştım. İki takımın adının Perşembe ve Çarşamba olması maça değer ve heyecan kattı. Çekişmeli bir maç olacak. Centilmenlik ve iyi olan kazansın” dedi.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKACAĞIZ"

Çarşambaspor maçının hazırlıklarını tamamladıklarını da ifade eden Çolak, “Fikstür gereği de avantajlarımız var. Son 2 hafta içeride oynayacağız. Bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Çarşambaspor’un güçlü bir takım olduğunu biliyoruz. Biz de o kadar güçlüyüz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Her şeyimiz ile hazırız. Takım ile son antrenmanımızı yaptık. Kampa girdi takımımız. Maç saatini bekliyoruz” diye konuştu.

"TÜRKİYE BİZİ TAKİP EDECEK"

Yeşil-beyazlıların kanat oyuncusu Tansu Yazıcı ise, maça iyi hazırlandıklarını kaydederek, “Bu hafta sonu oynayacağımız maç takımlarımızın isimleri nedeni ile güzel bir yankı oluşturdu. Öncelikle inşallah iki takımda da sakatlığın yaşanmadığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Pazar günü Türkiye bizi takip edecek. Bölgesel Amatör Lig’de kalitenin olduğunu herkese göstermemiz lazım. İnşallah biz kazanırız. Bu hafta boyunca maça çok iyi hazırlandık. Takım olarak da maça odaklandık. İnşallah hafta sonu 3 puan ile ayrılacağız” ifadelerinde bulundu.

Perşembespor ile Çarşambaspor arasında pazar günü saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Perşembe İlçe Stadı’nda oynanacak. İki takım bugüne kadar grubunda oynadığı 6 karşılaşmanın 3’ünde galibiyet, 1’inde beraberlik ve 2’sinde mağlubiyet elde etti. Ordu temsilcisi averaj farklı ile 3’üncü sırada yer alırken, Samsun ekibi 4’üncü sırada kendisine yer buldu.