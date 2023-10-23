Perşembespor Çarşambaspor maçı ortalığı karıştırdı

Editör: Fatma Demirkaya
Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan iki takım sosyal medyada gündeme oturdu.
PERŞEMBESPOR ÇARŞAMBASPOR'A KARŞI
26 Kasım Pazar günü Perşembespor, evinde Çarşambaspor'u ağırlayacak.
Ligin 7. haftasında oynanacak maçın takımlarının isim benzerliği dikkat çekti.
Bu detay sosyal medyada çok konuşuldu.
FORM DURUMLARI
Perşembespor, Amatör Lig'de ilk iki haftada aldığı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan topladı.
Çarşambaspor ise 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonrası 1 puanı bulunuyor.