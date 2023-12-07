Peru eski Devlet Başkanı hapishaneden çıktı

1990'lı yıllarda 25 Peru vatandaşının ölüm mangaları tarafından öldürülmesiyle ilgili davada suçlu bulunan ve hapse atılan eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori insani gerekçelerle 85 yaşında tahliye edildi.

Fujimori, bölgesel bir insan hakları mahkemesinin tahliyesinin ertelenmesi yönündeki talebine rağmen Çarşamba günü insani gerekçelerle hapishaneden serbest bırakıldı.

Peru'yu 1990'dan 2000'e kadar yöneten Fujimori, 2009 yılında insan hakları ihlalleri suçlamasıyla mahkum edildi. Hükümet, Aydınlık Yol komünist isyancılarıyla savaşırken 25 Perulu'nun öldürülmesinin arkasındaki isim olmakla suçlandı.

Solunum cihazıyla hapishaneden çıkan Fujimori için taraftarları hapishane çıkışında tahliyesini bekledi.