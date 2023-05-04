Peru ülkedeki kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu

Peru Başbakanı Alberto Otarola, ülkeye yasa dışı yollardan giren ve belgesiz olan göçmenlerin sınır dışı edileceğini bildirdi.

Peru ülkedeki kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurdu

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otarola, sınır bölgelerinde güvenliğin arttırıldığını hatırlatarak, hükümet olarak ilk somut önlemleri uygulamaya koyduklarını belirtti.

Peru’da yasal olarak çalışan yabancılarla ilgili sorunlarının olmadığını vurgulayan Otarola, "Dürüstçe çalışan yabancılar var, onların durumlarının kolaylaştırılması için çalışıyoruz. Politikamız bir gruba karşı değil, maksadımız Peru'yu korumak ve şiddet dalgasının önüne geçmektir." ifadelerini kullandı.

Otarola, ülkede son zamanlarda suç oranlarında ciddi artış olduğuna dikkati çekerek, "Bütün bu suçlar, ülkede benzeri görülmemiş, korkunç ve canice öfkelere yol açtı. Bunların tekrar edilmesini istemiyoruz. Bir ailenin daha, bu gibi suçlar yüzünden yas tutmasına izin veremeyiz." dedi.

Öte yandan Peru ve Şili sınırında mahsur kalan düzensiz göçmenlerle Şilili güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Güvenlik güçlerinin kendilerine taş atan gruplara yer yer göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ettiği görüldü.

Şili'nin kuzeyindeki Arica kentinde, çoğunluğunun Venezuelalı göçmenlerin oluşturduğu grubun, Arica-Şili ve Tacna-Peru sınır hattını birbirine bağlayan yolu kapattığı yerel medyaya yansıdı.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 27 Nisan'daki açıklamasında, son zamanlarda ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerde ciddi artış yaşandığını belirtmiş, yasa dışı geçişleri kontrol altına almak için sınırlarda olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurmuştu.

(AA)

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