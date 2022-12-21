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Peru’da 11 günde ikinci başbakan değişikliği

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'nin, Alberto Otarola Penaranda’yı ülkenin yeni başbakanı olarak atamasıyla ülkede son 11 gün içerisinde ikinci kez başbakan değişikliği yapılmış oldu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 21:19
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Peru’da 11 günde ikinci başbakan değişikliği

Peru’da 11 günde ikinci başbakan değişikliği
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Peru’da 7 Aralık’ta başlayan siyasi kriz şiddetli protestolar ve erken seçim tartışmaları ile devam ederken ülkenin yeni Devlet Başkanı Dina Boluarte 10 Aralık’ta oluşturduğu kabinedeki başbakanı değiştirdi.

Ülkenin yeni başbakanı olarak atanan Alberto Otarola Penaranda başkent Lima’daki Peru Hükümet Sarayı’nda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Yeni Başbakan Penaranda, Boluarte’nin 10 Aralık’ta oluşturduğu kabinede Savunma Bakanı olarak görev aldı.

Avukat ve anayasa hukukçusu olan Penaranda, birkaç ay önce de Peru Cumhuriyet Kongresi’nde Dina Boluarte hakkında yürütülen bir soruşturma sırasında Boluarte’nin avukatlığını üstlenmişti.

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