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Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi

Peru'da protestoların şiddetinin artması ve başkent Lima'ya sıçraması üzerine hükümet, bazı bölgelerde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 10:46
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Peru'da pretostolar başkent Lima’ya sıçradı bazı bölgelerde 30 günlüğüne OHAL ilan edildi

Peru'da 30 günlük OHAL ilan edildi
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OHAL kararı başta Lima olmak üzere Cusco, Callao ve Puno kentlerini kapsayacak.

Güvenlik güçlerine olağanüstü yetkiler veren 30 günlük OHAL kararı kapsamında ülke içerisinde toplanma, kişi hürriyeti ve anayasal konut dokunulmazlığı askıya alınıyor.

Peru Silahlı Kuvvetlerinin de protestoların şiddeti ve durumuna göre, polise destek için meydanlara inebileceği değerlendiriliyor.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifasını, erken seçime gidilmesini ve Kongrenin kapatılmasını talep ediyor.

Peru basınına göre, hükümet karşıtı gösterilerde 11 Aralık 2022'den bu yana 48 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı sayısı ise 700'ü geçmişti.

Hükümet ise eylemlerde 42 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Seçimler Nisan 2024'te yapılacak

Peru'da protestolar, eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun 7 Aralık 2022'de Kongre tarafından görevinden alınması üzerine patlak vermişti.

Boluarte'nin erken seçim talebi üzerine Kongredeki oylamada, seçimin Nisan 2024'te yapılması kabul edilmişti.

Ölümler nedeniyle 17 Aralık 2022'de 2 bakan görevlerinden istifa etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan "acil soruşturma" başlatmasını talep etmişti.

Castillo'nun görevden alınması

Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo'ya verilen 18 ay önleyici hapis cezası kararına itirazı 30 Aralık 2022'de reddetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden azledilmişti.

Castillo'nun görevinden alınması yönündeki karar, 7 Aralık'taki Genel Kurul Toplantısı'nda 6 "aleyhte", 10 "çekimser" oya karşı 101 "lehte" oyla kabul edilmişti.

Kongrede Castillo'nun görevden azledilmesi kararına gerekçe olarak "kamu görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin işleyişini engelleme ve anayasal düzeni ihlal etmeye çalışmak" gösterilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

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