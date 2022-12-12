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Peru’da siyasi gerilim: 2 ölü 5 yaralı

Peru'da, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun görevinden alınarak cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 16:50
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Peru'da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo için yapılan gösterilerde 2 ölü 5 yaralı

Peru’da siyasi gerilim: 2 ölü 5 yaralı
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Peru’nun güneyindeki Andahuaylas kentinde, sokaklara çıkan binlerce kişi 8 Aralık’ta yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevini devralan Dina Boluarte’yi protesto etti.

Çıkan olaylarda 2 gösterici hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Göstericilerin yolda barikat kurarak ateş yakması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestoculara müdahale etti.

Ulusal Polisten yapılan açıklamada, gösteride hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntü duyulduğu belirtilerek, ailelerine baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

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