Pes vallahi dolandırıcıların yeni yöntemine bakın. Yılın yaratıcılığı ödülü bu sahtekarlara verilmeli

Telefon dolandırıcıları ve onların yöntemleri bir kez daha pes dedirtti.

Bir vatandaşın telefonuna atılan, sahte ve yanıltıcı olduğu anlaşılmasın diye sanki E-Devlet ve İBB Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından gönderilmiş gibi kurgulanmış metin ve virüs yani zararlı yazılımlara yönlendiren linkler içeren SMS’in, dikkatle bakıldığında dolandırıcılara ait olduğu anlaşıldı.

Söz konusu SMS ise şöyle:

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Durumun ortaya çıkmasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

POLİS BU DOLANDIRICI SMS'LERİNE KARŞI UYARI YAPIYOR

Siber suçlara ve telefon dolandırıcılarına karşı polis ekipleri vatandaşları sık sık uyararak bilgilendiriyor. Ekipler ne olursa olsun bu SMS’ler ve aramalara itimat edilmemesi gerektiğini ısrarla vurguluyor.