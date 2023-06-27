Petek Dinçöz yaşadığı korku dolu saatleri anlattı. Konser vermek için Moskova'ya gitti Wagner isyanına denk geldi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Konser vermek için gittiği Rusya'da Wagner isyanının ortasında kalan Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayraktar, ülkeye döndükten sonra havalimanında kendisini bekleyen gazetecilere yaşadığı korku dolu saatleri anlattı.

''FİLM SETİ SANDIK...''

İlk anda sokaktaki askerleri görünce film çekildiğini sandığını söyleyen Dinçöz, şunları söyledi

"Arkadaşlarımız telefon açtı ilk bize. 'Orada savaş çıktı' dediler. Biz uçaktan indik, yolda giderken askeri araçlar, askerler vs. bir sürü şey gördük. İnanmadık ilk başta. Film seti sandık. İnternet erişimimiz de hiç yoktu. Türk kanalı açtık otelde. Daha da panikledik. Bayağı yayın yapılıyordu buradan. Bizi çok korudular yardımcı oldular ama. Ben sahneye çıkmak üzereyken sokağa çıkma yasağı da geldi"

Anlaşma sağlanmasının ardından rahatladıklarını söyleyen Petek Dinçöz "Alt yazı geçtiler anlaşma sağlandı diye. Bize bir rahatlama geldi. Çok stresli 24 saat geçirdik. Kaldığımız otelde en iyi şekilde bizi ağırladılar. Onlar hiç panik yapmadı ama. Çok rahatlardı bizi de rahatlattılar. Kazasız belasız geldik şükürler olsun" diye konuştu.