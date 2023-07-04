Petek Dinçöz geçte olsa kırmızı bikinisi ile tatil sezonunu açtı. Rusya'da Wagner isyanına yakalanmıştı

Mutlu evlilikleri devam eden ikili tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Ünlü şarkıcı ayağının tozuyla gittiği tatilden ilk kareleri de, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından takipçileiriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

43 yaşındaki ve bir çocuk annesi Petek Dinçöz, bikinili pozuyla adından söz ettirdi. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü şarkıcıya, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.Kırmızı bikinisiyle eşinin objektifine poz veren ünlü isim, gelebilecek olumsuz yorumlara karşı da önlemini aldı. Dinçöz'ün ''Tatil başladı'' notuyla yaptığı paylaşımlarını daha sonra yoruma kapatması gözlerden kaçmadı.

Öte yandan, Geçtiğimiz haftalarda konser vermek için için Rusya'ya uçan ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, ülkede yaşanan Wagner isyanına yakalanmıştı. İnternet kısıtlaması nedeniyle bir süre kendisinden haber alınamayan şarkıcı, daha sonra Instagram sayfasından bir açıklama yayınlamıştı. Ünlü isim ve eşi Nida Büyükbayraktar, ülkeye döndükten sonra yaşadıklarını anlatmıştı.