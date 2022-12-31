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Petkim'de 'siyanür' nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Petkim tesislerinde yer alan ACN fabrikasında meydana gelen siyanür sızıntısı nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirdi. 8 işçi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 21:09
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Petkim'de 'siyanür' nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti

Petkim'de 'siyanür' nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti
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Muhammed EREZ / İZMİR - YENİÇAĞ

Aliağa'da bulunan rafineri ve petrokimya tesisinde yaşanan gaz sızıntısından etkilenen işçi Faruk Atakul (40) yaşamını yitirdi. Yaşanan olayda 7 şçinin tedavisi sürüyor. Petkim'den yapılan açıklamada, dün saat 14.15 sıralarında, rafineri ve petrokimya tesislerinde yer alan ACN fabrikasında gerçekleştirilen bir işlem sırasında bazı işçilerin gazdan etkilendiği belirtildi.

Tesiste meydana gelen gaz sızıntısı ile ilgili Petkim'den yapılan basın açıklaması ise şu şekilde:

"Rafineri ve petrokimya tesislerimizde yer alan ACN fabrikasında yapılan bir işlem sırasında dün saat 14:15 civarında gaz sızıntısı nedeniyle gaz etkilenmesi vakaları görülmüştür. Yaşanan sızıntı sonucunda olaydan etkilenen 9 çalışma arkadaşımıza olay yerinde ilk müdahale yapılmıştır.
 Buna rağmen elim olay sonucunda 1 arkadaşımız hastanedeki bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş; 7 arkadaşımızın da hastanede tedavileri devam etmektedir.

Yaşanan bu vahim durum karşısında acı kaybımızın derin üzüntüsü içindeyiz. Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı ve sabır; hastanede tedavileri süren çalışma arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
Söz konusu gaz sızıntısının sebebine dair araştırmalar devam etmektedir. Saygılarımızla."

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