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Petrol devinden Türkiye'ye binlerce litre akaryakıt bağışı

Rus petrol şirketi Lukoil, deprem felaketi nedeniyle Türkiye'ye 100 bin litre akaryakıt ve 10 milyon lira bağış yaptı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:08
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Petrol devinden Türkiye'ye binlerce litre akaryakıt bağışı

Petrol devinden Türkiye'ye binlerce litre akaryakıt bağışı
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Yeniakit'in haberine göre, Rus petrol şirketi Lukoil, 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle bölgede etkilenenlere yardım etmek için Devlet Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 10 milyon lira bağışta bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lukoil, daha önce acil durum araçları ve sağlık kurumları için de Türkiye'nin etkilenen bölgelerine yaklaşık 100 bin litre yakıt bağışlamış ve ayrıca ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunmuştu.

Tüm eylemlerini yetkili kurum ve kurtarma kuruluşlarıyla koordinasyon içinde yürüten şirket, 10 ili kapsayan yıkıcı depremden etkilenenlere yardım etmek için AFAD'a 10 milyon lira bağışta bulundu.

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