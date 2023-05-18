Petrol Ofisi'nden +1,5 TL açıklaması

Petrol Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Ofisi Grubu olarak, şeffaf yönetişim anlayışımız gereği, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında 'Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru +1,50 TL ile yapıyor' şeklinde yer alan mesajlara ilişkin açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Paylaşılan metin, Petrol Ofisi Grubu'nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda, TCMB'nin açıkladığı referans kurun geçerliliği geçmişte olduğu gibi devam etmektedir" denildi.