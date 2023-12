Peynire yüzde 25 zam geldi

Asgari ücret ve emekliye ne kadar zam yapılacağı henüz belli olmadan vatandaşın cebine girmeyen zam erimeye başladı bile. Alım gücü her geçen gün düşerken bir zam haberi de süt ve süt ürünlerinden geldi. Zam oranı ise yüzde 25 olarak açıklandı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, Osmaniye’nin Kadirli ilçesi semt pazarında kahvaltılık ürünler satan Tekin Topbaş, peynire yüzde 25 zam geldiğini açıkladı.

Söz konusu zamlar nedeniyle vatandaşların tepki göstereceğini ifade eden Tekin Topbaş şu ifadeleri kullandı:

"Süt ürünlerine evet bu ay başı yine yüzde 25 zam geldi. Zamdan dolayı da tabii ki pahalandı ürünler. Bunu artık bu ay içerisinde göreceğiz müşterilerin tepkisini. Ama büyük bir ihtimal yine tepki gösterecekler pahalı olduğu için. Zaten bir süt ürünleri değil yani, genelleme her şeye zam geliyor her ay. Hiçbir şey değişmiyor. Peyniri yarım kilogram, yarım kilogram, artık 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram çok nadir alan, çok az yani. Yumurta gezen tavuk, köy yumurtası. Şu an tanesi 4 lira. Mecbur olduğu için insanlar tabii ki 20 tane almak biraz sıkıntı oluyor, 10 tane, 5 tane alan bile var yani öyle söyleyeyim.’’

Ülkenin acı kaderinden de bahseden Topbaş, son yıllarda alım gücünün düşmesiyle vatandaşın daha az peynir tüketmeye başladığı ifade etti.