İnternet paketlerine kallavi zam geliyor. Vatandaşa ilk yeni yıl hediyesi Türk Telekom'dan

Yeni yıla henüz girilmemişken vatandaşın üstüne 2024 yılında uygulanacak olan zamların haberleri yağmaya başladı.

İNTERNET PAKETLERİNE ZAM GELİYOR

İnternet devi Türk Telekom, daha vatandaşın cebine girecek para belli olmadan, yeni yılda internet fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.

En son 1 Ekim 2023'te internet fiyatlarında bir artışa giden kurum, 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere internet fiyatlarında 65 TL artışa gidecek.

Telekom, en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan “12 Mbps’ye kadar” internet paketinin fiyatı 585 TL’den 650 TL’ye çıkartacak.

Donanım Haber'e göre zamlanan tarifeler şu şekilde oldu: