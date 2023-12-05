Ekmek ve simide kaçak zam

İzmir’de ekmeğe ve simide zam kararı gelmemesine rağmen zam yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekmek ve simide kaçak zam

Zamlar karşısında beli bükülen vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Temel gıda ürünlerinden birçok ürüne zam üstüne zam yağıyor.

Ege'de Son Söz sitesinden Ozan Ekiz'in haberine göre, yeni yılda gelecek zamlar konuşulurken İzmir’de şaşırtan ve tepki çeken bir durum yaşandı. İzmir'de simit ve ekmeğe kaçak zam yapıldı.

İzmir Fırıncılar Odası ve İzmir Ticaret Odası’nın 200 gram ekmek fiyatını 7 TL'den belirlemesine rağmen bazı fırınların karara uymadığı belirtildi.

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Karara uymayan fırıncılar ekmeği 10 TL’den, gevreği ise 12 TL’den satmaya başladı.

İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası ise gevreği 10 TL’den satma kararı almıştı.

Kent merkezinde bazı fırınların 200 gram ekmeği 10 TL’den sattığı belirtildi.

Ekmeğin satış yerlerine fırınlardan 5,5 TL’den geldiği ve ekmek satan yerlerin fiili zammı yapabilmesi için çok büyük kira ve fatura giderleri gerektirdiği belirtildi.

Bazı fırınların simidi ise 12 TL'ye sattığı ifade edildi.

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