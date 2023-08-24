PFDK büyüklere ceza kesti

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan'a hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.

PFDK büyüklere ceza kesti

PFDK cezaları açıklandı.

Kurul, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a 400'er Bin TL para cezası verdi.

PFDK'NİN TOPLAM PARA CEZALARI

-Galatasaray - 995 bin TL
-Beşiktaş - 512 bin TL
-Trabzonspor - 920 bin TL
-Dursun Özbek - 400 bin TL
-Ahmet Nur Çebi - 400 bin TL
-Ertuğrul Doğan - 400 bin TL
-Engin Baltacı - 400 bin TL
-Fenerbahçe - 60 bin TL
-Samsunspor - 60 bin TL

PFDK'nın açıklaması ayrıca şu şekilde;

-GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK 'in, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.

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