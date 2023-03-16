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PFDK'dan kulüplere ceza yağdı

PFDK, kulüplere verilen cezaları açıkladı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 21:43
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PFDK cezaları açıkladı

PFDK'dan kulüplere ceza yağdı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a para cezası verdi.

BEŞİKTAŞ VE SİVAS'A PARA CEZASI VERİLDİ
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a 220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki deplasman müsabakası, Medipol Başakşehirli bazı taraftarların passolig kartlarının ise iç saha maçı için bloke edildiği aktarıldı.

BELHANDA VE JANUZAJ'A 2'ŞER MAÇ MEN
Ligin 25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men cezası uygulandığı bildirildi. Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK'ye de 25'er bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

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