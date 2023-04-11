﻿PFDK sevkleri açıklandı. Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki açıklaması

Yapılan açıklama şu şekilde;

"Hukuk Müşavirliği’nce 11.04.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü’nün 07.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu VALON ETHEMİ’nin 08.04.2023 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-İSTANBULSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 10.04.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 10.04.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SELAHATTİN BAKİ’nin müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BITEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakası sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşım suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü Başkanı NAHİD RAMAZAN YAMAK’ın aynı müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalar suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BITEXEN GİRESUNSPOR Kulübü idarecisi FERHAT KARADEMİR’in aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama suretiyle “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET NUR ÇEBİ’nin 10.04.2023 tarihinde medya mensuplarına yaptığı açıklamalar suretiyle “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 07.04.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 07.04.2023 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- DYOREX BOLUSPOR Kulübü’nün 07.04.2023 tarihinde oynanan DYOREX BOLUSPOR-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü görevlisi YUNUS EMRE YILDIZ’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca 11.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR-ALTAY Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü futbolcusu GEORGIOS KOUTROUMPIS’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 10.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş.-BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü antrenörü İBRAHİM GIRAK’ın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MELİH KIRMIZI’nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi İLHAN YÜKSEK’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

AFC KABLO KANALLARI UŞAK SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi ENES ÖNER’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ANKARA DEMİRSPOR Kulübü antrenörü AHMET AŞKIN’ın 09.04.2023 tarihinde oynanan ANKARA DEMİRSPOR-BITEXEN VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

18- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-1461 TRABZON FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- HES İLAÇ AFYONSPOR Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 14/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 09.04.2023 tarihinde oynanan HES İLAÇ AFYONSPOR-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- BC GROUP AĞRI 1970 SPOR Kulübü’nün 07.04.2023 tarihinde oynanan KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR-BC GROUP AĞRI 1970 SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- KARŞIYAKA Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- EDİRNESPOR Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EDİRNESPOR Kulübü futbolcusu YASİN REİS’in aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü HALİL İBRAHİM KELEŞ’in 08.04.2023 tarihinde oynanan EDİRNESPOR-1954 KELKİT BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 09.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü ALİ YÜCEL’in aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-BELEDİYE KÜTAHYASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi ve 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BELEDİYE DERİNCE SPOR Kulübü idarecisi OSMAN YUSUF CÖMERT’in aynı müsabakadaki “cezaya uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (halihazırda cezalı)

26- İDAŞ ÇATALCASPOR Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ-İDAŞ ÇATALCASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

İDAŞ ÇATALCASPOR Kulübü antrenörü SERTAN GÜRİZ’in aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi ile “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2 maddeleri uyarınca 11.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

İDAŞ ÇATALCASPOR Kulübü antrenörü MUTLU TARKAN’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 11.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- KINAY BULVARSPOR Kulübü antrenörü CEMAL AYKUT ŞENKUL’un 08.04.2023 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR-KINAY BULVARSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KINAY BULVARSPOR Kulübü antrenörü FEVZİ GENÇ’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- EFELER 09 SPOR KULÜBÜ teknik sorumlusu VEYİS KANBER’in 08.04.2023 tarihinde oynanan EFELER 09 SPOR KULÜBÜ-BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

EFELER 09 SPOR KULÜBÜ idarecisi EMRE PERÇİN DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.04.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- ARTVİN HOPASPOR Kulübü’nün 08.04.2023 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."