Phaselis'de inşaat adlı katliamın görüntüleri geldi. Basmaya kıyılamayan cennet gibi koy betona gömülüyor

Phaselis Antik Kenti büyük bir doğa yıkımıyla karşı karşıya bırakıldı. Endemik bitki türlerine ve soyu tükenmekte olan caretta caretta kaplumbağalarına ev sahipliği yapan ormanın ve denizin kavuştuğu bölgede beton dökme işlemleri başlandı.

BETON DÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Gazeteci Yusuf Yavuz’un sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülerde ormanlık alanın uğradığı tahribatın büyüklüğü gözler önüne serildi. İş makinalarıyla talan edilen ormanlık alan şimdi de betonlaştırılmaya başlandı. Paylaşılan videoda inşaat temellerinin atıldığı görülürken, yöre halkının istememesine rağmen çalışmaların hızla devam ettiği kayda alındı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığının iki ayrı koyda halk plajı ve günübirlik üniteler inşa etmek için başlattığı projeye yönelik tepkiler sürerken dün Phaselis’teki Alacasu Koyunda vatandaşlar tarafından çevre temizliği yapıldı.

İHALEYİ ‘YANDAŞ’ ŞİRKET ALDI

Antik kente için yapılan talan ihalesini alan şirketin kim olduğu merak ediliyordu. AKP’li eski Bakan Zeki Ergezen’in akrabasının sahibi olduğu, bir dönem ihale yasaklısı kardeşi Ali Haydar Ergezen’in yönetici olduğu şirkete, Phaselis Antik Kentini talan edecek projenin ihalesi verildi. İktidarın önemli ihalecilerinden Sa-Fa Restorasyon adlı şirket, kamudan bugüne kadar toplam 242 milyon TL değerinde 34 ihale aldı.

BAKANLIK ‘ZARAR VERİLMİYOR’ AÇIKLAMASI YAPTI

Antik kentin tahribatı konusunda özellikle sosyal medya üzerinden eleştirilere yönelik bakanlık yaptığı açıklamada, doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verilmediği öne sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Antalya Phaselis Antik Kenti'nin bulunduğu alan, 1'inci Derece Arkeolojik SİT Alanı olarak tescil edilmiştir. Phaselis Antik Kenti'nin tarihi ve doğal değerlerinin korunarak kontrollü ve sürdürülebilir bir şekilde sergilenebilmesi için söz konusu alanın kuzeyindeki Alacasu (Cennet) Koyu ile güneyindeki Bostanlık Koyu'nun 'Phaselis Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi' ile bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması hedeflenerek projeler hazırlanmış ve bu projeler Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.10.2022 tarih ve 14634 sayılı ve 15.11.2022 tarih ve 14780 sayılı kararlarıyla uygun bulunmuştur. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararları ile uygun bulunan projelerin uygulanması işi Bakanlığımızca ihaleye çıkılmış, SA-FA Restorasyon Sanayi İnşaat Ticaret Ltd. Şti. firması işin yapımını üstlenmiş, 14.02.2023 tarihinde sözleşme imzalanarak işin yapımına başlanmıştır. Söz konusu çalışmalar, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararları doğrultusunda Bakanlığımız ile Müze ve Kazı Başkanlığı'nın denetiminde devam etmektedir. Doğaya veya tarihi eserlere herhangi bir şekilde zarar verme söz konusu değildir."

Ancak bölgeden paylaşılan fotoğraflar ve videolar doğaya verilen tahribatın gerçek yüzünü gözler önüne serdi. Bölgeye giren iş makinaları ağaçlara ve yeşil alanlara büyük zarar verirken, doğal ortamın tam ortasına beton dökülmesi ormanlık alanın doğallığını ortadan kaldırdı.