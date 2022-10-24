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Dünya devi 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Hollanda merkezli elektronik şirketi Philips, maliyetlerin azaltılması için 4 bin kişinin işten çıkarılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 14:30
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Philips'ten kötü haber. Dünya devi 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Dünya devi 4 bin kişiyi işten çıkaracak
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Avrupa ekonomisinde resesyonun ayak sesleri iyice duyulmaya başladı. Şirketler maliyetlerini sınırlamak için büyük çaplı işten çıkarmaları gündeme alıyor.

Hollandalı elektronik şirketi Philips, yeni bir yapılanma paketi açıklarken, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve performansın artırılması amacıyla 4 bin pozisyonunun kapatılacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu işten çıkarmaların önümüzdeki çeyreklerde 300 milyon euro civarında bir etkisi olması bekleniyor.

RESESYON BEKLENTİLERİ

Avrupa'da tarihi faiz artışının ardından sıkılaşma patikasının devam etmesi beklenirken, yetkililer de resesyon ihtimaline daha fazla dikkat çekiyor. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi ekonomisinin art arda iki çeyrek daralmaya yenik düşebileceğini söylemişti.

“Teknik bir durgunluk olasılığı da dahil olmak üzere düşük ekonomik büyüme ve yüksek enflasyonun çok zor bir kombinasyonuyla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyorum” diyen Guindos, “Eylül ayında kötü durum senaryomuz olarak gördüğümüz şey, ana senaryo olmaya yaklaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Merkez Bankası eylül ayında yaptığı toplantıda tarihinde ilk kez 75 baz puanlık faiz artış kararı almış ve önümüzdeki toplantılarda da faiz artışlarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.

IMF yayımladığı Ekim 2022 Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2023 için büyüme tahminlerinde aşağı yönlü en büyük revizyonunu Euro Bölgesi içi yapmış ve önümüzdeki yıl için sadece yüzde 0,5'lik bir büyüme öngörmüştü.

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