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Sessiz işten çıkarma dönemi başladı. Sessiz istifaya katılanlar tehlike altında

Sessiz istifa sonrası iş dünyası yeni bir kavram daha kazandı, sessiz işten çıkarma.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:36
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Sessiz işten çıkarma dönemi başladı. Sessiz istifaya katılanlar tehlike altında

Sessiz işten çıkarma dönemi başladı. Sessiz istifaya katılanlar tehlike altında
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2 yıldan fazla süre devam eden salgının ardından hayatımıza giren “sessiz istifa” kavramının ardından çalışanlar yeni bir terimle daha sık sık karşılaşmaya başladı: Sessiz işten çıkarma.

Yakın zamanda LinkedIn News tarafından 20 binden fazla katılımcıyla yapılan bir anket, çalışanların yüzde 48'inin işyerinde sessiz işten çıkarmayla karşılaştığını ve yüzde 35'inin de kariyerleri boyunca bu sorunla yüz yüze geldiğini ortaya koydu.

Patronunuzun sıkı çalışmanızı ve katkılarınızı eskisi gibi takdir etmediğini fark ettiyseniz, siz de sessizce işten çıkarılmış olabilirsiniz.

İşte bazı belirtileri:

1-2 yıldır maaşınızda bir artış görmediyseniz.
Yöneticinizden anlamlı bir geri bildirim almıyorsanız.
Yöneticiniz sizinle iletişim kurmaktan kaçınıyorsa.

Ekip veya şirket toplantılarında zor sorulara cevap vermeniz isteniyorsa.
Fikirleriniz göz ardı ediliyorsa.

Size ek fırsatlar ve projeler verilmiyorsa.
Toplantıların, etkinliklerin ve/veya sosyal buluşmaların dışında bırakılıyorsanız.

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Abbas
8.10.2022 16:09
Allah başımızda almazsa, akp bize daha çok kavramlar öğretir, zam değil fiyat ayarlaması, enflasyon değil fiyat yükselmesi, aşağılık oldu sürfi, muhalif oldu terörist….  
 
Özkan
8.10.2022 16:05
Vahşi kapitalizm bu yüzünü hiçbir zaman göstermez. Bu hep vardı. Olmaya da devam edecek. Ekonominin bozulduğu veya bozulmaya başladığı dönemlerde işten çıkarmalar hep olmuştur. Bu aslında tasarruftur  
 
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