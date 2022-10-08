Sessiz işten çıkarma dönemi başladı. Sessiz istifaya katılanlar tehlike altında

2 yıldan fazla süre devam eden salgının ardından hayatımıza giren “sessiz istifa” kavramının ardından çalışanlar yeni bir terimle daha sık sık karşılaşmaya başladı: Sessiz işten çıkarma.

Yakın zamanda LinkedIn News tarafından 20 binden fazla katılımcıyla yapılan bir anket, çalışanların yüzde 48'inin işyerinde sessiz işten çıkarmayla karşılaştığını ve yüzde 35'inin de kariyerleri boyunca bu sorunla yüz yüze geldiğini ortaya koydu.

Patronunuzun sıkı çalışmanızı ve katkılarınızı eskisi gibi takdir etmediğini fark ettiyseniz, siz de sessizce işten çıkarılmış olabilirsiniz.

İşte bazı belirtileri:

1-2 yıldır maaşınızda bir artış görmediyseniz.

Yöneticinizden anlamlı bir geri bildirim almıyorsanız.

Yöneticiniz sizinle iletişim kurmaktan kaçınıyorsa.

Ekip veya şirket toplantılarında zor sorulara cevap vermeniz isteniyorsa.

Fikirleriniz göz ardı ediliyorsa.

Size ek fırsatlar ve projeler verilmiyorsa.

Toplantıların, etkinliklerin ve/veya sosyal buluşmaların dışında bırakılıyorsanız.