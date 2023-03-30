Pide yerken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya’nın Hendek'te pide yerken fenalaşan Murat Yılmaz'ın soluk borusunun tıkandığı anlaşıldı. İşitme engelli olduğu öğrenilen Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
40 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, pide yediği esnada lokmanın boğazına kaçması neticesinde fenalaştı.
Fenalaşan Yılmaz'ı, pide salonundaki vatandaşlar Hendek Devlet Hastanesine götürdü. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Murat Yılmaz, yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.