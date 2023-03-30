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Pide yerken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya işitme engelli bir vatandaş, yediği pidenin soluk borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Hastaneye kaldırılan vatandaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 22:19
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Pide yerken boğularak hayatını kaybetti

Pide yerken fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti
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Sakarya’nın Hendek'te pide yerken fenalaşan Murat Yılmaz'ın soluk borusunun tıkandığı anlaşıldı. İşitme engelli olduğu öğrenilen Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

40 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, pide yediği esnada lokmanın boğazına kaçması neticesinde fenalaştı.

Fenalaşan Yılmaz'ı, pide salonundaki vatandaşlar Hendek Devlet Hastanesine götürdü. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Murat Yılmaz, yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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