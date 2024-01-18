Pideci vergi rekortmeni oldu. Peki anlı şanlı iş adamları nerede? Herkes mi vergi "tırtıkçısı" oldu !?

İzmir’in en gözde turist merkezlerinden olan Çeşme’de hizmet veren Dost Pide'nin sahibi Reşat Akbaykal, ödediği gelir vergisiyle iş dünyasında tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bazı iş insanları, bu işte bir gariplik olduğunu söyleyerek, bir pidecinin nasıl vergi rekortmenleri arasında yer aldığını merak ettiklerini söylediler.

Birçok iş insanı Akbaykal’ın, "Biz bazı iş insanları gibi vergi kaçırmayız, ne kazandıysak vergisini son kuruşuna kadar öderiz. İzmir'in anlı şanlı holdinglerinin sahipleri, her gün gazetelerde boy gösteren iş insanları nerede?" şeklinde yaptığı açıklamasına karşı çıkarak, "Bu çok yanlış bir açıklama. Bizleri resmen vergi kaçırmakla itham etmiş. Bu doğru değil" ifadelerine yer verdi.

'SERVET İNCELEMELERİ BAŞLASIN'

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığını yürüten bağımsız denetim firması sahibi, yeminli mali müşavir Sıtkı Şükürer'den konuya ilişkin dikkat çekici açıklama geldi.

Türkiye’de belli başlı kurumsallaşmış firmaların tamamında vergi ödeme yükümlülüğün tam olduğunu söyleyen Şükrüer, fakat bu seviyeye ulaşmamış şirketlerde bu yükümlülüğün henüz olması gereken düzeyde olmadığına dikkat çekti.

Gazeteci Yazar Uğur Dündar da dün yazdığı köşe yazısında 'Dost Pide'nin sahibi Şükürer'in vergi rekortmeni olmasına yer vermişti. İşte Dündar'ın o dikkat çeken yazısı:

Şubesi bulunmayan pideci dükkanıyla vergi rekortmeni oldu!..

Meslektaşım Esat Erçetingöz duyurdu.

Geçenlerde Vergi Dairesi’nden arayıp “Vergi rekortmenleri arasına girdiniz, isminizi açıklayabilir miyiz?” diye sormuşlar. O da “Şeref duyarım. Devletime ödediğim vergiyle şehrimizin rekortmenlerinden biri olduysam ne mutlu bana...” demiş.