Pikniğe giden kadının boynuna 40 adet saplandı. Koşa koşa hastaneye gitti yoğun bakıma kaldırıldı

44 yaşındaki Arzu Durmuş isimli vatandaş, piknik için ailesi birlikte ormanlık bir alana gitti. Piknik yaptıkları esnada yakınları, Durmuş’un başına yapışmış bir tırtıl olduğunu fark etti. O gün hiçbir şey olmamış gibi evine giden Durmuş, olayın ardından birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolunda ağrı şikayeti ile hastaneye gitti.

Hastanede ilk olarak kendisine ağrı kesici verilen kadın, ilaçları aldıktan birkaç gün sonra bu defa ateşinin yükseldiğini anlayıp tekrar hastaneye gitti. Gittiği hastanede kadının boynunda apse olduğu teşhisine varıldı.

İlerleyen saatlerde nefes darlığının da baş göstermesi ile birlikte Arzu Durmuş yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yapılan incelemeler sonrasında kadının ciğerlerinde iki taraflı irili ufaklı apse olduğu görüldü. Antibiyotik tedavisi yapılan kadının durumu biraz iyileşince bu defa yoğun bakımdan alınıp normal serviste yatırıldı.

Hastane tarafından yapılan açıklamada Çam kese tırtılının daha çok sahil kesimlerinde rastlanıldığı ifade edildi. Dr. Öğretim Üyesi Olcay Ayçiçek tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Literatürde, bu tırtıla maruz kalma sonucu daha çok cilt lezyonlarıyla ilgili vakalar bildirilmiştir. Bizim vakamızda tırtılın hastanın boynunu ısırması sonucu önce boyun bölgesinde apse meydana gelmiş ve sonrasında o bölgedeki mikroorganizma kan yoluyla akciğere yayılarak çok sayıda apse lezyonu meydana getirmiştir.”

“30-40 DİKEN BENZERİ BİR ŞEY BATTI”

Hastalanan Arzu Durmuş ise şu açıklamayı yaptı: “Yakınlarım başörtüme yapışmış tırtıl olduğunu fark etti. Boynumu incelediklerinde 30-40 diken benzeri şeyin cildime battığını fark ettiler. Birkaç gün sonra boyun tutulması ve kolda ağrı ortaya çıktı. Çok defa acile gittim ama çare bulamadım. İki gün hastanede yattım yine de iyileşemedim. Halsizlik, yürüyememe ve solunum sıkıntısı üzerine KTÜ Farabi Hastanesi'ne geldim. Allah razı olsun, onların sayesinde iyileştim. Başta hocalarım olmak üzere tüm hastane çalışanları, tedavimi çok güzel yaptı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim.”