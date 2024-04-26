Piknik yapan çocuğun parmağına olta iğnesi battı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir piknik alanında kız çocuğunun parmağına batan bir olta iğnesi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Olayın detaylarına göre, R.E. adındaki kız çocuğu, ailesiyle birlikte önceki gün Karasu Çayı'na piknik yapmaya ve balık tutmaya gitti.

Balık tutarken misina iğnesi parmağına saplanan R.E., şiddetli bir ağrı hissetmeye başladı. Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde, itfaiye ekipleri özel ekipmanlar kullanarak iğneyi dikkatlice çıkardılar. Operasyonun ardından sağlık ekipleri, çocuğa gerekli tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdi.